"مركز مصر بأسوان".. خدمات في أقصر وقت وبأقل جهد بجودة عالية

خدمات جماهيرية عديدة ومتعددة تقدمها أجهزة الدولة ، وتحرص على تنفيذها بجودة عالية ، لتصب في مصلحة المواطن بشكل راقى وممنهج ومحكم .

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد أبرز المشروعات التي تم تنفيذها على أرض أسوان ، أرض بلاد الذهب ، عروس المشاتى ، وهو الذى يتمثل في مشروع مركز خدمات مصر ، والذى تم إفتتاحه في ديسمبر الماضى ليقدم خدماته العالية بالجودة المطلوبة .

مركز خدمات مصر

وقد أشار عدد من المواطنين المترددين على هذا المركز بأنه يساهم في تقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة ، وقد تفاجئوا بنظام الخدمات المقدمة ، والتي لا تتجاوز العشر دقائق ، ونفس التكلفة التي يتم تأديتها خارج المركز ، ولكن كانت الخدمات من قبل تأخذ وقت أكبر حيث يهدف المركز إلى التيسير على المواطن في استخراج الأوراق الرسمية فى أقصر وقت وأقل جهد ومن مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلاً من تنقله بين الأماكن المختلفة لاستخراج الأوراق المطلوبة منه ، فضلاً عن ميكنة هذه الخدمات .

ومن جانبها أوضحت نيفين راشد مدير عام التسويق شركة EFinance مشروع خدمات مصر بأن المركز يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين بطرق تكنولوجية حديثة، وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد وهي : خدمات الأحوال المدنية وتتضمن :إصدار شهادة ميلاد مطبوعة مسبقا وإصدار شهادة ميلاد وإصدار شهادة وفاة وإصدار شهادة زواج وإصدار شهادة طلاق .

وقالت بأنه يتم أيضاً تقديم خدمات التوثيق وتتضمن توكيل خاص بيع سيارة وتحرير توكيل عام قضايا وتحرير توكيل رسمي عام شامل (عام / بنوك) وتوكيل رسمي عام في الضرائب وتوكيل رسمي في الرهن العقاري وتوكيل عام مخصص وتوكيل خاص بإدارة سيارة وتوكيل رسمي عام بالصفة من توكيل رسمي عام وتوكيل خاص بالصفة من توكيل رسمي عام وتوكيل في الأمور الزوجية ، بجانب خدمات الأدلة الجنائية وتتضمن : إصدار صحيفة الحالة الجنائية ( لمن تم تسجيل بصماتهم الكتروني من قبل ) .

خدمات متنوعة

وأشارت نيفين راشد بأن المركز يقدم خدمات إصدار التراخيص لرجال الأعمال والمستثمرين في كافة المجالات، كما يتم الدفع أيضا بنظام “ميزة بنك مصر”، وهو ما يأتي ضمن مبادرة الدولة للدفع الإلكتروني ، وأنه يعتبر نموذجاً سيتم تعميمه في العديد من المحافظات، وستكون محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتي الإسكندرية ومحافظة الجيزة.

فيما أشار هشام فايق رئيس قنوات الخدمات الرقمية الإلكترونية بأنه تم إسناد إدارة وتشغيل مراكز خدمات مصر إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance ) التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية فى إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين طبقاً لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة e-finance تملك الخبرات الطويلة في إدارة المشروعات وخاصة المشروعات القومية، وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية وتوفير الانظمة العملاقة التي يمُكنها من إدارة كافة المشاريع وضمان استدامتها وتطويرها.

وقال اللواء محمود دياب المشرف علي مشروع خدمات مصر بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن مركز خدمات مصر، يعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ، وذلك في ظل جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، ويهدف المركز من إنشائه لعدة أبعاد منها البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

وأكمل بأنه يتم تطبيق خدماتك حيث تم إطلاق منظومة قيم خدماتك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن حيث يقوم المواطن بتقييم الخدمة التي تلقاها عن طريق إرسال كلمة "تقييم" علي رقم 1420 من الموبيل الخاص به وتقييم الخدمة هل كانت ممتازة أم جيدة أم ضعيفة وذلك لخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار وللوصول إلى رضا المواطن المصري بتوسيع مساحة مشاركته الإيجابية في تقييم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها .