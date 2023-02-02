السعودية تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا لخدمة المصالح المشتركة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.



وأبانت الوكالة السعودية إنه جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.



حضر الاستقبال، الأمير سعد بن منصور مدير إدارة غرب أوروبا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.