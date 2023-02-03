أهالي قرية بني رضوان ببني سويف يطالبون ببناء مدرسة إعدادية

ناشد أهالي قرية بني رضوان التابعة لمركز بني سويف ، المسئولين الموافقة على بناء مدرسة إعدادية .خاصة بعد التبرع بقطعة أرض من أحد الأهالي لبناء مدرسة إعدادية عليها .



"صدي البلد" التقي وبعض الأهالي بالقرية حيث قال محمد جمال من ابناء القرية نعاني نحن اهالي الامور من المشقة التي يعانيها ابناءنا في الذهاب والاياب الي مدرسة في إحدى القرى المجاورة للقرية وهي مدرسة "بني بخيت" الاعدادية حيث لايوجد في القرية سوي مدرسة الشهيد" جمال محمد سعيد " مدرسة بني رضوان الابتدائية سابقا ويعاني الطلاب من السفر لتلك القرية وقطع مسافة على الأقدام للوصول الي الموقف تضاهي المسافة التي يركبون فيها سيارة .

فيما طالب محمود حسين من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ومن هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة بالإسراع في بناء المدرسة خاصة وان سبق وتمت الموافقة من مجلس تنفيذي محافظة بني سويف بتاريخ 16مايو 2018 على قبول تبرع من المواطن خالد أحمد شكري بمساحة 11 قيراطًا لتخصيصها لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي "ابتدائي، إعدادي" بقرية بني رضوان مركز بني سويف، وكذا الموافقة على إطلاق اسم والد المواطن على المدرسة وذلك تشجيعًا للمساهمة المجتمعية بالتبرع لإقامة المرافق والخدمات العامة.



فيما قالت صباح رمضان من سيدات القرية نعاني الامرين في ذهاب واياب اولادنا الي مدارس القري المجاورة ناهيك عن الاشتباكات التي تحدث بين ابناء القريتين من التلاميذ خاصة في نهاية امتحانات كل تيرم دراسي



وقال أحمد محمود من ابناء القرية إنه توجه بالشكوى لهيئة الأبنية التعليمية، لكن دون جدوى، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين، وتخفيف معاناة أولياء الأمور.

وأشار المهندس مدحت رضوان إلى أن المنظومة التعليمية شهدت خلال السنوات السابقة اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، وهناك إصرار من الجميع على نجاح المنظومة الجديدة، وهناك تضافر للجهود، لافتًا إلى أن زيادة أعداد المدارس من أبرز النقاط التى سيكون لها دور فى نجاح المنظومة لتقليل التكدس فى الفصول، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين، وتخفيف معاناة أولياء الأمور، على أن يكون هناك بند فى الميزانية المخصصة للوزارة التربية والتعليم لإنشاء المدارس الجديدة كل عام.



مدرسة بني رضوان الابتدائية ببني سويف