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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقطع طرق الإمدادات العسكرية الأوكرانية على بلدة أوغليدار

روسيا تمنع الأمدادت
روسيا تمنع الأمدادت عن أوغليدار بأوكرانيا

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيجور كيماكوفسكي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الروسي قطعت عدة طرق مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية بالمعدات والأسلحة والجنود في بلدة أوغليدار.

وقال كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، وكان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو، رجالنا الآن يهاجمون".

وأكد، أن الوضع الصعب يتصاعد على خط المواجهة، وتحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في منطقة كريمينايا، لكنهم يعانون من خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

وقال كيماكوفسكي: "الوضع صعب للغاية على خط المواجهة، العدو يحاول القيام بهجوم مضاد، على سبيل المثال، في منطقة كريمينايا، حيث يتولى فوج الهجوم الجوي 237 المحمول جوا مهمة الدفاع، حاول العدو أمس القيام بهجوم مضاد بعدد من المجموعات الصغيرة" مشيرا إلى أن كييف، تتكبد خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

ومنذ 24 فبراير 2022، قامت روسيا بإعلان الحرب علي أوكرانيا، بحجة حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

ويقول الرئيس الروسي، أن الهدف النهائي للحرب هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، مشيرا إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار بلادنا، وتم إطل لمنع ذلك.

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