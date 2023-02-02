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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة إيقاف كهربا.. واستعدادات الأهلي للقاء القادم بكأس العالم للأندية.. ناقد يوضح

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي

أكد عصام شلتوت، الناقد الرياضي، أن معسكر النادي الأهلي، يسير على قدم وساق من أجل تقديم أداء جيد في البطولة والحصول على ميدالية، مشيرا إلى أن النادي الأهلي سيحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية بالمغرب.

 

وقال عصام شلتوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن عددا من لاعبي النادي الأهلي قدموا أداء جيد في مقدمتهم محمد هاني ومحمد شريف، مؤكدا أن هذا يدل على بصمات المدير الفني للنادي الأهلي.
 

وتابع الناقد الرياضي عصام شلتوت، أنه يتوقع أن العقوبات على لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، من قبل الاتحاد الدولي “فيفا”، لن تصل للإيقاف لأن الفيفا يقف خلف اللاعبين دائما.

 

يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات

وأشار عصام شلتوت إلى أن الفريق الأمريكي الذي سيواجه الأهلي مساء السبت المقبل، في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات.

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