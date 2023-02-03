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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٦ مشروعا بمعرض (أيسف) للعلوم بشمال سيناء

إنتاج طلبة شمال سيناء
إنتاج طلبة شمال سيناء بمعرض أيسف

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء،  معرض (أيسف) للعلوم ، لعرض مشروعات وابتكارات الطلبة  في مجال العلوم  ، والذي يقام تحت  رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء .

 

١٦ مشروعا

 

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،انه  يشارك في المعرض 16 مشروعًا، سيتم تصعيد 5 مشروعات منها  للمنافسة على مستوى  محافظات  الجمهورية.

وأضاف رضوان ،   أن المعرض يهدف لتحسين المهارات الشخصية للطلاب في العمل الجماعي ومهارات الاتصال،  وحل المشكلات والبحوث التطبيقية والتصميم والتطوير والابتكار.

كما يتيح المعرض الفرصة أمام الطلاب المحافظة   للمنافسة في المسابقات التي تنظمها الوزارة   على مستويات مختلفة وعرض مشروعاتهم.
ومن جانبه..قال  خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بشمال سيناء ،إن المعرض المحلي للعلوم والهندسة (أيسف) يعمل على تعزيز ثقة الطلاب المصريين في أنفسهم بشأن قدراتهم على تحويل الأفكار والابتكارات لواقع ملموس.

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