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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خرق القواعد الملكية| الأمير هاري يفضح شقيقه وليام في كتابه "سبير".. ماذا قال

الأمير هاري وشقيقه
الأمير هاري وشقيقه وليام|أرشيفية

عرضت فضائية العربية في تقرير لها تفاصيل جديدة من كتاب الأمير هاري حول خرق أخيه الأمير وليام لعدد من القواعد الملكية..فما القصة؟

وعاد الأمير هاري ليتصدر الترند من جديد بما كتبه عن شقيقه وليام الملك البريطاني المستقبلي في كتابه المثير للجدل “سبير” أو “الاحتياطي”.

الأمير هاري وشقيقه وليام



فيما قال هاري إن شقيقه خالف قواعد ملكية ومنها:
 

ـ سفره على نفس الطائرة مع ابنه الأمير جورج الوريث الثاني للعرش في جولة ملكية لأستراليا عام 2014.
 

الأمير وليام وابنه الأمير جورج 

وذكر كتاب الأمير هاري: لا ينبغي أن يسافر وريثان للعرش خوفًا من وقوع حادث. 

ـ قال هاري أيضًا إن وليام تحدث في السياسة عام 2019 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع مزارعين في منطقة “ليك ديستريكت”.

الأمير وليام



ـ وأشار هاري أن وليام عانق أفراد الجمهور خلال مظاهر مختلفة مخالفًا بذلك البروتوكول الملكي.
 

ـ كما التقط صورة سيلفي مع أحد المعجبين بعد وفاته جدته الملكة إليزابيث.

 

الامير هاري كتاب الأمير هاري الأمير وليام سبير

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