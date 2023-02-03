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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن قدمت مقترحا لنتنياهو يشمل الفلسطينيين

يديعوت أحرونوت:
يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن قدمت مقترحا لنتنياهو

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن مسؤولون أمريكيون زاروا إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين وهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رئيس CIA وليام بيرنز إلى التوصل لصفقة شاملة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال مقترح يشمل قضايا داخلية وخارجية.

 

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة تشمل "تعاون أمريكي مع إسرائيل في قضيتي إيران ودولة عربية، وسيعمل نتنياهو من أجل التراجع عن تعهداته وتعهدات شركائه (في الحكومة) الانتخابية، وأن يهدئ الوضع، يحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، يعزز السلطة الفلسطينية ويلجم المستوطنات. 

 

وأفادت الصحيفة أن أداء الحكومة في جميع هذه المواضيع سيكون  ضمن الخطوط الحمراء التي تضعها الإدارة الأمريكية"، بحسب المحلل السياسي في الصحيفة، ناحوم برنياع.

 

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو استجاب لهذه الصفقة. لكن برنياع أشار إلى أن نتنياهو يستجيب أيضا لمطالب شركائه في اليمين المتطرف.

 

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل تقارب كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وقرار إيران بنقل طائرات مسيرة إلى روسيا كي تستخدمها في الحرب في أوكرانيا، جعلت إيران طرفا نشطا في هذه الحرب التي يوجد إجماع بشأنها في الرأي العام الأمريكي. 

 

وقالت الصحيفة ان "روسيا بقيادة بوتين هي عدو، والآن إيران بقيادة خامنئي هي عدو. والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي دخلت إلى جمود عميق". وذلك إلى جانب قمع الاحتجاجات داخل إيران بشدة بالغة.

وتابعت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تقترح على إسرائيل تعاونا واسعا في عمليات سرية وشبه سرية داخل إيران، وليس حربا.. وإذا تجاوزت إيران العتبة النووية، ستدرس أميركا خطوات أخرى. وهذه بشائر جيدة بالنسبة لإسرائيل".

 

واعتبرت الصحيفة أنه يوجد في الكنيست أغلبية مؤيدة لكلا المسارين، أي الصفقة التي تطرحها الإدارة الأمريكية وكذلك لسياسة اليمين المتطرف بضم مناطق من الضفة ومواجهات في المسجد الأقصى وإضعاف جهاز القضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طلب مهلة أخرى بشأن تهجير قرية خان الأحمر، آملا أن يسجل الأمريكيون ذلك كنقطة في صالحه، لكنه يعد بأن يمنح قريبا خطوة باتجاه المستوطنات.

 

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