اشتغل في الحكومة.. وظائف 2023 في وزارات التعليم والأوقاف والقوى العاملة والبنوك

أعلنت الوزرات والهيئات الحكومية، خلال الأسبوع الماضي، عن عدد كبير من الوظائف المتاحة، كان أبرزها تجديد مسابقة 30 ألف معلم، بوزارة التعليم، ووظائف وزارة الأوقاف، ووظائف البنك الأهلي، ووظائف بنك مصر، وكذلك وظائف القوى العاملة، والتي أعلنت عنها الوزارة بتوافر حوالي 2975 وظيفة في 85 شركة قطاع خاص، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الوظائف التي تم الإعلان عنها في التقرير التالي:

تجديد مسابقة 30 ألف معلم

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) التي قام بتنفيذها الجهاز، حيث أعرب حجازى عن شكره للجهاز على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة، والجهود المبذولة بشكل يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ووجه حجازي الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الخطوات اللازمة لتدريب الناجحين في المسابقة، واستيفاء مسوغات التعاقد.

تجديد مسابقة الـ 30 ألف معلم

من جانبه، أعرب الدكتور صالح الشيخ، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023

أعلنت وزارة القوى العاملة أمس الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص، على مستوى 13 محافظة، وتوافر 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي الهمم، على أن تبدأ وظائف القوى العاملة، براتب من 2700 جنيه، وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي على الموظف، على أن تتاح في التقديم خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وأوضحت القوى العاملة، أن الـ 13 محافظة التي تطلب وظائف هي "القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج ، والدقهلية، والوادي الجديد"، مشيرة إلى أنه مطلوب التخصصات التالية:

مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء.

محاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين.

مشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية.

عمال إنتاج.

وصيدلى، وكيميائى.

أفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر.

منسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية.

مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

أما عن وظائف ذوي الهمم، فهي في التخصصات التالية:

أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين.

سائقين، وعمال، ودليفرى.

وظائف وزارة الأوقاف 2023

كما أعلنت وزارة الأوقاف الثلاثاء الماضي، 31 يناير 2023، عن بدء مسابقة الأئمة والعمال 2023، على أن تستقبل بوابة الوظائف الحكومية، تقديم وظائف وزارة الأوقاف بداية من الثلاثاء 31 يناير وحتى 30 مارس 2023، وطبقا لإعلان الأوقاف، فإن الوزارة تحتاج الوظائف التالية:

1000 إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)، يختص الموظف بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

1000 عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية، يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

طرق التقديم على وظائف الأوقاف

تستقبل بوابة الوظائف الحكومية، طلبات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023، ويجب الإحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم بعد إتمام عملية التسجيل.

شروط وظائف وزارة الاوقاف

ألا يزيد العمر عن 30 عاما.

حاصل على مؤهل عال أزهري.

ألا يقل التقدير العام التراكمي عن جيد.

الأوراق المطلوبة في وظائف الأوقاف

صورة شخصية.

الرقم القومي وجهين سارية.

شهادة المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد.

إيصال الإيداع البنكي.

الموقف من الخدمة العسكرية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

يتم رفع جميع هذه المرفقات بالألون بصيغة الصور jpg، على ألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ثبوت حصول المتقدم على مؤهل أعلى من المطلوب سيتم رفض الطلب، كما يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها لأنه في حال ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب، كما يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد إستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع، ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

وظائف البنك الأهلي 2023

كما أعلنت البنوك، عن حاجتها لشغل بضع الوظائف، أبرزها البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الإسكان والتعمير، لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، فقد أعلن عن شروط التقدم لشغل وظائفه والتي جاءات كالتالي:

حصول المتقدم على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

شروط تدريب البنك الأهلي للخريجين

كما أعلن البنك الأهلي، عن شروط التدريب للخريجين وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون في هذه الكليات أو التخصصات تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)، إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)، اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، حقوق، وتكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

الشريحة المستهدفة: طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تدريب البنك الأهلي

صورة بطاقة الرقم القومى.

إثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

مدة التدريب: 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات

ويتم التقديم على وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج عبر الموقع الإلكتروني للبنك وفقا للخطوات التالية:

ادخل موقع البنك الأهلي.

اختيار وظائف البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج.

بعد قراءة الشروط، اضغط على أقبل بالشروط.

سجل بياناتك الخاصة لاتمام التقديم.

وظائف بنك مصر 2023

يخضع المتقدمين لوظائف بنك مصر إلى عدة اختبارات لإثبات الكفاءة للترشح لـ وظائف بنك مصر، وهي اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار القدرات الادراكية، وبعد اجتيازها يصبح المتقدم، مرشحا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية / فنية والأخرى معنية بالموارد البشرية.

يوفر بنك مصر فرص وظيفية على مستوى كافة القطاعات، حيث تشتمل وظائف بنك مصر القطاعات التالية:

قطاعات الخدمات المصرفية للشركات على مجموعة من التخصصات المختلفة، التي من بينها الاستثمار، والخزانة والاستثمارات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمخاطر، والخدمات المصرفية للأفراد، والشمول المالي، والتحوّل الرقمي والعمليات المركزية.

قطاع الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والمالية، واتصالات المؤسسة، والاستراتيجية.

وظائف بنك التعمير والاسكان 2023

كما أنعلن بنك التعمير والإسكان، عن وظائف عبر موقعه الإلكتروني وتضمن مراجع عمليات خطابات الضمان - بقطاع العمليات المصرفية المركزية، ويكون مسئولا عما يلي:

إدارة استلام الطلبات من خلال نظام تلقي الطلبات اليومية (DATA FLOW).

المراجعة الفنية والقانونية للعمليات المقدمة من العملاء.

اعتماد الطلبات الصحيحة على النظم التي يتم خلالها التنفيذ.

الرد بعدم قبول الطلبات الغير صحيحة على نظم تلقي الطلبات مع توضيح سبب الرفض.

اعتماد الحوالات الصادرة والواردة من خلال نظام السويفت و T24.

إجراء اختبارات تعديل النظم CR وقبول الاختبارات (UAT)

إصدار توصيات بتحديث النظم.

إعداد التقارير الخاصة خطابات الضمان

شروط وظائف بنك التعمير والإسكان

حاصل على بكالوريوس تجارة (إدارة اعمال – محاسبة) أو مايعادلها.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل المصرفي

الإلمام الجيد بالأعراف الدولية المنظمة خطابات الضمان URDG758.

الالمام بقواعد التحويلات المصرفية من خلال شبكة السويفت MT1… و MT2… و MT7…

الالمام بالقواعد الخاصة بمعارضات التحويلات باستخدام MT7…

الإلمام بقانون التجارة رقم 19.

الالمام بقواعد الالتزام وقوانين غسيل الأموال.

ويمكن التقدم إلى وظائف بنك التعمير والإسكان عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي [email protected] .