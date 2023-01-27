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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسابقة المعلمين .. التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة لصالح وزارة الأوقاف

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الحاجة إلى شغل وظيفة 1000 مدرس وإمام وخطيب و1000 عامل للعمل بوزارة الأوقاف.

وظائف معلمين بالاوقاف 
 

 وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية بداية من يوم 31 يناير الجاري، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف وزارة الأوقاف 
 

والأسبوع الماضي، سلم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالوزارة.

وجدد وزير الأوقاف شكره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها، وإنجازها بشكل يحقق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

شغل وظائف أئمة 

من جانبه سلم الدكتور صالح الشيخ قائمة المرشحين لشغل وظائف الأئمة وعددهم ٥٤٨ مرشحًا، منهم ٢٥ مرشحًا بنسبة 4,6% من الأشخاص ذوي الهمم.

أعداد المرشحين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس 

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أعداد المرشحين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس وفقًا للتوزيع الجغرافي كالتالي:

تم تغطية 24 محافظة بنسبة ٨٩٪ من المحافظات، وجاء توزيعهم على النحو التالي: (الشرقية ٥٢ مرشحًا، الدقهلية ٤٩، الغربية ٣٩، القاهرة ٣٧، المنوفية ٣٥، كفر الشيخ ٣٥، البحيرة ٣٢، القليوبية ٣١، بني سويف ٣٠، المنيا ٢٧، الجيزة ٢٢، أسيوط ٢١، سوهاج ٢١، قنا ٢١، الإسكندرية ١٩، الفيوم ١٩، الأقصر ١٨، دمياط ١٣، أسوان ١٢، الإسماعيلية ٥، مطروح ٥، الوادي الجديد ٢، شمال سيناء ٢، وبورسعيد مرشح واحد).

جدير بالذكر أن تسليم النتيجة جاء بعد عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على دولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتوجيه بتسليمها إلى وزارة الأوقاف لإعمال شئونها.

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