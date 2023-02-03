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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قرار محافظ الفيوم.. إزالة لجميع المنازل الآيلة للسقوط والتعدى على أملاك الدولة ..فيديو

أزالات المنازل مستمرة
أزالات المنازل مستمرة

 

شدد الدكتور احمد الأنصارى محافظ الفيوم على رؤساء المراكز والمدن ومديرية الإدارات الزراعية  بالمراكز ، تكثيف حملات ازالة التعديات  بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة بالمحافظة  ، والقضاء بشكل تام  على ظاهرة البناء المخالف  والتعدى على املاك الدولة ، مؤكدا بأنه  سيتم أحالة أى مسئول يتخاذل فى أداء  مهام عمله المكلف بها  الى النيابة العامة. 

 

 كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  ، قد عقد اجتماعا موسعا  مع وكيللا وزارتى الرى والزراعة  ورؤساء  مجالي المدن ومسئولى أملام  الدولة وحماية الاراضى  بالمحافظة ، لمتابعة  أعمال أزالة المنازل والعمارات السكنية الصادر لها قرار إزالة من  مجالس المدن ، وتهدد سكانها بالخطر.

 

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير أمن الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

كما أكد محافظ الفيوم على رؤساء  المدن ومديرى الإدارات الزراعية  ، بسرعة إعداد بيان  شامل بالتعديات  التى تم رصدها وكذلك حصر جميع المنازل الصادر لها قرارات إزالة وآيلة للسقوط. 

 

من جانب آخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا مع أعضاء لجنة التنسيق الحضاري لمتابعة أعمال اللجنة وأليات إعادة تأهيل وترميم المباني ذات الطراز المعماري المتميز لخدمة التنمية السياحية والاجتماعية بالمحافظة. 

 

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم ورئيس لجنة التنسيق الحضاري القوانين المنظمة لعمل اللجنة، وكذا أليات المواد الجديدة والتي أضيفت لقانون التنسيق الحضاري رقم 144 لسنة 2006، لافتا أن المادة الجديدة تنص على أحقية الدولة في نزع ملكية أي مبنى ذو قيمة معمارية متميزة مع تعويض صاحب المبنى بمبلغ مالى أو قطعة أرض من خلال لجنة التعويضات.

 

كما أستعرضت الدكتورة  منى سليمان المباني المسجلة ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة، مشيرة الى وجود 14 مبنى بمركز ومدينة الفيوم، و4 بمركز سنورس، و3 بمركز اطسا، واستراحة الأميرة فوزية بطريق بحيرة قارون بمركز ابشواي، ومبني منشية الجمال بمركز طاميه، موضحهً كيفية تأهيل عدد من المباني التي تم تسجيلها لخدمة التنمية السياحية بالفيوم.

 

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