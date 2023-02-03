عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة توقف الحكومة عن دفع فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بالسداد

صدى البلد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

فواتير الكهرباء المساجد وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

كواليس مفاجئة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

ترشيحاتنا

دولة عربية تتحول لـ اللون الأبيض بسبب الثلوج| شاهد

ما علاقة تيم الحسن.. نجمة شهيرة تفاجئ جمهورها وتلقي بنفسها من الطائرة| صورة

سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 3-2-2023

بسبب سخريته من مريض.. تفاصيل غضب الجمهور من مصطفى خاطر ورد فعل زملائه

يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن قدمت مقترحا لنتنياهو يشمل الفلسطينيين

من غير معاناة.. كيف يتقن طفلك القراءة والكتابة في أسرع وقت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير معاناة.. كيف يتقن طفلك القراءة والكتابة في أسرع وقت؟

موجود بكل بيت.. طعام شائع يسبب السرطان ويدمر الحمل

تناول المكسرات بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة.. والسبب

تسبب في نفوق 200 مليون دجاجة.. وباء جديد ينتشر بسرعة ويهدد العالم

فيديو

دراسة تحذيرية.. تناول هذه الأنواع من السمك يسبب السرطان "فيديوجراف"

تصيب بالشلل والصرع والموت المفاجئ.. انتشار تحديات جديدة على التيك توك

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ