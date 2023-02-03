المسابقة العالمية للقرآن الـ29.. وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية غدا

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح غد السبت 4 / 2 / 2023م بأحد فنادق القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

المسابقة العالمية للقرآن الـ 29

ويشهد وزير الأوقاف الجلسة الافتتاحية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف.

وصول 4 محكمين و20 متسابقًا للمشاركة في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

وتنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين يوم السبت القادم من 4 إلى 8 فبراير 2023م.

حيث وصل إلى مقر انعقاد المسابقة بأحد فنادق القاهرة الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ تقي الدين مصطفى محمد عبد الباسط من دولة فلسطين، والدكتور أحمد محمد موسى علي من دولة السودان، والشيخ طاهر بن زاهر العزواني من سلطنة عمان للتحكيم في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

كما وصل كل من المتسابق محمد فاروق شعيب من دولة لبنان، والمتسابق عبد الله عز الدين، والمتسابق محمد عربي محمد، والمتسابق مبارك آدم يحيى من دولة السودان، والمتسابق موسى بن سلمان من دولة روسيا، والمتسابق بونكا كساما من دولة البرتغال، والمتسابق درويش منصور، والمتسابق محمد علي عوض، والمتسابق موسى أحمد إبراهيم من دولة فلسطين، والمتسابق مالك عدنان، والمتسابق بكر هشام محمد من دولة الأردن، والمتسابق ريان بن سعود من دولة المملكة العربية السعودية، والمتسابق أبوبكر الصديق جالو من دولة سيراليون، والمتسابق محمد إسماعيل من دولة جيبوتي، والمتسابق فاروق أحمد بللو من دولة بوركينا فاسو، والمتسابق صلاح الدين حسين من دولة البوسنة، والمتسابق أدوارت شتر يزي من دولة ألبانيا، والمتسابق دابو سيدي من دولة الكونغو، والمتسابق يوسف كوناتي من دولة مالي، والمتسابق ايجابو إبراهيم من دولة توجو.