مسيحي في الأقصر يزين واجهة منزله بآيات قرآنية.. صور

تشتهر مدينة إسنا بالواجهات والأعتاب الخشبية المميزة التى ترجع إلى مئات السنين، وأكثر مايلفت الانتباه حين تطأ قدماك هذه المدينة الفاتنة هو منازلها التي تختص بعمارة وطراز فريد مقارنة بباقى مراكز محافظة الأقصر واشتهرت مدينة إسنا بعمارتها في أكثر من مرجع فهي مدينة كبيرة حسنة العمارة مرتفعة الأبنية ويقال أنه كان بها كثير من الأفاضل حتى قيل أنه كان بها 71 شاعرا، وخرج منها جماعة كبيرة من أهل العلم والأدب.



وقالت رحاب محمود صقر المرشدة السياحية أن من أهم هذه الواجهات واجهة منزل فهمى رافائيل وهى واجهة مميزة معماريا مبنية من الطوب الآجر المتداخل بها الأخشاب التى تدعم الواجهة وتزينها كعنصر زخرفى كأشكال الشطرنج بالأعلى والنجوم الخشبية التى تزين الواجهة وتشبه وكالة الجداوى والعقد الثلاثى الذى يشبه الصليب والهالة التى ترمز للمسيحية والبرطوم الخشيبي الذى يعلق عليه وسائل الإنارة كل ذلك يميز الواجهة ولكن أجمل ما يزين العتب الخشبي على الواجهة هى الآية القرآنية " هذا من فضل ربى" على الرغم من أن صاحب المنزل مسيحى الا أن العامل الذى قام بحفر العتب الخشبي كان مسلم وترك بصمته وذلك يدل على السماحة الدينية بين أهل إسنا متواجدة من قديم الآزل وما زالت مستمرة حتى الآن.



وأكدت "رحاب " ان هناك واجهة منزل حسن مجاهد، الذي كان من أعيان مدينة إسنا ومن كبار عائلاتها وتم بنائه عام 1295هجرية، 1878 ميلادية، وتعد الواجهة من أجمل واجهات المنازل القديمة الفريدة وتتداخل فيها عدد من الزخارف الإسلامية والهندسية، وتقع بين أبنية حديثة في موقع شارع سعد زعلول وخلفها وكالة الجداوي ومعبد إسنا والمنزل به زخارف من الطوب الياجور باللونين الأبيض والأسود، وبه زخارف كأسنان المنشار، وزخارف كالنسيج المتداخلة مكونة من الطوب الياجور الملون، وعتبة الباب عليها نصوص دينية وأدعية لصاحب المكان، وتاريخ المنزل، ومنحوتات هندسية وزخارف أرابيسك.



ملامح منازل إسنا لا يضاهيها مثيل فهي تتسم بأبوابها المزخرفة، التي نقش عليها أو على قطع خشبيه تعلوها، بعض الحكم وآيات قرآنية كأنها حارس يقف على عتبة المنزل، إضافة لأشكال هندسية تم نحتها على الأبواب، ما أضفى لها مظهرا جماليا مختلفا

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