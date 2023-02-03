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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الفورير .. شاهيناز تستعرض جمالها بإطلالة شتوية جذابة

شاهيناز
شاهيناز

خطفت الفنانة شاهيناز انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة شتوية لافتة، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الصاخبة.

وتتميز الفنانة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الانظار بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

أحدث أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك  في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”،  وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانين المحترمين  الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبر المنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا  حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا  عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق. 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي. 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_١٥٠٦٣٨
إطلالة شتوية أحدث ظهور المطربة شاهيناز تخطف الأنظار صور جديدة

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