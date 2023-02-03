عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منع الألسنة عن الكلام| تعليق ناري من زوج نيللي كريم بعد انتقادها

هشام عاشور ونيللي
هشام عاشور ونيللي كريم

نيللي كريم، لهجوم كبير بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “روز وليلى” بعد ظهور زوجها هشام عاشور بأحداث العمل.

وعلق هشام عاشور وقال إنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عاما ولكن في أمريكا، بعد تداول أنباء تعاونه لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم، في مسلسل “روز وليلى”.

هاني رمزي: "نيللي كريم بتزن نعمل غبي منه فيه ومفيش جيل يعوضنا"..فيديو

عقب الهجوم عليها.. نيللي كريم تتجاهل الجمهور بصورة مع زوجها

كما قال هشام عاشور، في تصريحات تليفزيونية إنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأكبر وقت ممكن لمنع الألسنة من التحدث عن الأمر خاصة إنه لم يشارك بالتمثيل في أعمال مصرية من قبل.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم مصر سينما أمريكا مسلسل “روز وليلى”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

موضوعات متعلقة

صدفة في الساحل الشمالي.. منى فاروق تكشف حقيقة ارتباطها بابن وفاء عامر

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

ما علاقة تيم الحسن.. نجمة شهيرة تفاجئ جمهورها وتلقي بنفسها من الطائرة| صورة

بسبب سخريته من مريض.. تفاصيل غضب الجمهور من مصطفى خاطر ورد فعل زملائه

اليوم.. الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلا في أوبرا دبي

نشرة الفن.. نجاة والدة فنان شهير من حادث مروع وسبب بكاء ياسمين رئيس في عرض فيلم "أنا لحبيبي"

تفاصيل الحالة الصحية لماجدة الرومي بعد خضوعها لعملية جراحية

محنة وعدت.. إسعاد يونس تطمئن الجمهور في أول ظهور بعد أزمتها الصحية

ترشيحاتنا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفي باليوم الرياضي للمملكة على طريقتها الخاصة

طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

العثور على طفلة مفقودة في السعودية بعد شهرين من اختفائها

يضم نجم أياكس .. 13 معلومة عن سياتل الأمريكي منافس الأهلي بمونديال الأندية

كذب وتضليل.. التحقيق مع إيلون ماسك بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية

الإخوة الإنسانية والوئام|كيف واجهت المؤسسات الدينية الكراهية والازدراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وأنت بردان .. نوعان طعام وشراب غير مكلفة للتدفئة سريعًا

أقسم بالله ما خارج.. قصة طبيب أجرى عملية وسط نيران مستشفى النور المحمدي

قبل عيد الحب.. أفكار غير مكلفة لهدايا الرجال

بعد سوريا|لماذا وضع اليونسكو مدينة أوديسا الأوكرانية ضمن مواقع التراث العالمي المهددة؟

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ