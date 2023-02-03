منع الألسنة عن الكلام| تعليق ناري من زوج نيللي كريم بعد انتقادها

نيللي كريم، لهجوم كبير بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “روز وليلى” بعد ظهور زوجها هشام عاشور بأحداث العمل.

وعلق هشام عاشور وقال إنه يمثل منذ ما يقرب من 12 عاما ولكن في أمريكا، بعد تداول أنباء تعاونه لأول مرة مع زوجته الفنانة نيللي كريم، في مسلسل “روز وليلى”.

كما قال هشام عاشور، في تصريحات تليفزيونية إنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأكبر وقت ممكن لمنع الألسنة من التحدث عن الأمر خاصة إنه لم يشارك بالتمثيل في أعمال مصرية من قبل.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.