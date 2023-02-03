البورصة تخسر 37 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 37.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.004 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.637 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.524 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.