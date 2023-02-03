انزل وشوف مشروعات الريف| منى العمدة : شايفه مندسّين على مواقع التواصل

قالت الإعلامية مني العمدة، إنها أصرت على عمل تلك الحلقة اليوم بعدما رأت أشخاصا مندسة على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "بتقولهم الجمهورية الجديدة معملتش حاجة للمواطن البسيط، لا عملت وقدمت كثير".



وأضافت خلال برنامجها "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع عبر فضائية "النهار": "انزل وشوف بنفسك كمواطن فى الريف أو فى القري ما تم فى تلك القرى من مشروعات، وبالتأكيد فخور ولكن هناك من لم ير ذلك أو أشخاص لم تصل لتلك المرحلة عندهم بعد".



وتابعت أن أول ما قامت به الجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة من أجل المواطن المصري.

