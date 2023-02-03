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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ إعلان رسمي .. الاتحاد الأوروبي يفرض سقفًا سعريًا على الديزل الروسي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الموافقة على فرض سقف سعري على الديزل الروسي بواقع 100 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتهاما للاتحاد الأوروبي باعتماد "أساليب استعمارية" من خلال فرض العقوبات على الدول.

وقال وزير الخارجية الروسي، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات "تتطور بشكل كبير".

وأضاف: "العلاقات الروسية مع دول أميركا اللاتينية تتطور".

تحدث لافروف خلال حوار مع التلفزيون الروسي أمس يوم الخميس، عن عدة قضايا تخص الغرب مضيفا أن الغرب يأمل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا حتى لا تتمكن من التعافي لعقود ونحن في "قلب معركة جيوسياسية".

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