المصريون يستحوذون على 81% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.8%، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 820 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 228 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.3%، وسجل العرب 8.3%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 938.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 696 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.