مواصفات وسعر لاب توب infinix zero book ultra

أطلقت شركة Infinix الصينية مؤخرًا حاسوبها المحمول من سلسلة Infinix Zero Book في الهند، وهو موجه بالأساس للعاملين في الحقل الفني والمبدعين وصناع المحتوى، لذلك اهتمت بالتصميم الجذاب واللمسة الفنية الراقية،كما أنه يأتي مع معالج Intel Core i9 قويًا بسعر أرخص نسبيًا من العلامات التجارية الأخرى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني اختارت العلامة التجارية "إنفينيكس" أن يكون الطراز الذي يتصدر النطاق وفي القدرات (Core i9 + 32GB RAM + 1TB SSD) اسمه Infinix Zero Book Ultra". ستتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشراء بدءًا من اليوم في الهند.

أسعار Infinix Zero Book

سيكون Infinix Zero Book Ultra متاحًا للشراء عبر Flipkart بدءًا من 3 فبراير الساعة 12 ظهرًا. يحتوي على أربعة تكوينات مختلفة ، يمكن العثور عليها جميعًا مع أسعارها أدناه.

نسخة Core i5 + 16GB RAM + 512GB SSD بسعر 49,990 روبية، اي ما يعادل 18351.56 جنيه مصري

نسخة Core i7 + 16GB RAM + 512GB SSD بسعر 64,990 روبية أي ما يعادل 23858.12 جنيه مصري

نسخة Core i9 + 16GB RAM + 512GB SSD بسعر 79,990 روبية، أي ما يعادل 29364.69 جنيه مصري

نسخة Core i9 + 32GB RAM + 1TB SSD بسعر 84,990 روبية، أي ما يعادل 31200.22 جنيه مصري.

Infinix Zero Book

مواصفات سلسلة Infinix Zero Book

تأتي أجهزة كمبيوتر سلسلة Infinix Zero Book المحمولة بشاشة قطرها 15.6 بوصة بإضاءة خلفية ليد مع تقنية IPS ، مما يوفر دقة full HD تبلغ 1080 × 1920 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9. تتميز شاشة كمبيوتر إنفينيكس زيرو بوك بمجموعة ألوان 100٪ sRGB ودرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة لكل متر مربع وزاوية عرض 178 درجة. تتميز السلسلة أيضًا بكاميرا ويب مع دقة Full HD مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتجميل الصورة وتتبع الوجه ووضع تمويه على الخلفية.

سلسلة Infinix Zero Book مدعومة بأحدث معالجات من شركة إنتل، بدءا من معالج i5-12500H مرورا بـ i7-12700H وصولا إلى i9-12900H من الجيل الثاني عشر مع معالج رسوميات جرافيك من Iris Xe ، مما يوفر أداءً قويًا. تأتي الطرز العادية مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام LPDDR5 وسعة تخزين 512 جيجابايت NVMe PCIe 4.0 SSD على القرص الصلب.

Infinix Zero Book

يأتي طراز Zero Book Ultra مع ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين NVMe PCIe 4.0 SSD.

يأتي الكمبيوتر الدفتري مثبت عليه نظام تشغيل ويندوز 11 يمكن ترقيته ويحزم وحدة بطارية بقوة 70 وات في الساعة قادرة على الشحن السريع مع محول طاقة بقوة 96 وات. فيما يخص قدرات الاتصال، تأتي سلسلة Zero Book مع مجموعة من المنافذ المختلفة، منفذ USB-C يدعم توصيل البيانات والشحن ومنفذ DisplayPort ومنفذ USB-C آخر للبيانات فقط ومنفذان USB 3.0 ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ كارت microSD و مقبس سماعة الرأس مع منفذ الميكروفون مقاس 3.5 ملم.

يتميز Infinix Zero Book بلوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية مع لوحة لمس زجاجية AG ، مع زر تشغيل الطاقة به حساس ضوئي لبصمات الأصابع ضمن وسائل الأمان والحماية، يوجد ميكروفونين لإلغاء الضوضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي وأربعة مكبرات صوت مع معالجة صوت من DTS. يزن الجهاز 1.80 كجم، مع عرض 323.3 مم و طول 211.1 مم ودرجة سمك 16.95 مم.