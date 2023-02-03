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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحديث ضعيف.. مفتى الجمهورية: ختان الإناث غير جائز شرعا

ختان الأناث
ختان الأناث

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى مستقرة على عدم مشروعية ختان الإناث

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، المطلع  لا يسعه إلا منع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء.

وأَضاف مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا الأبحاث العلمية التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لـ ختان الإناث.

 حديث أم عطية

وأوضح المفتي  أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون، وهي حالات قليلة للغاية.

وتابع: ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به.

ختان الإناث مفتى الجمهورية الإفتاء الدكتور شوقي علام ختان

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