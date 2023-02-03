إسماعيل فرغلي: لم أتزوج عن حب.. وزوجتي سيدة مُدبّرة

تحدث الفنان إسماعيل فرغلي عن دور زوجته في حياته الفنية والإنسانية، مشيراً إلى أنها تستحق لقب إمرأة عظيمة، لوقوفها بجانبه في أصعب فترات حياته.

وقال إسماعيل فرغلي خلال لقاءه في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، المذاع على قناة "الشمس" أن زوجته سيدة مخلصة للغاية، فلم تكن لديها مطلبات غير رضاه هو وأولاده، مُضيفاً:"بيتها نضيف 24 ساعة، ست مدبرة، ملهاش طلبات غير إنها ترضي زوجها وولادها، كانت تسمع حد من الولاد نفسه يأكل حاجة معينة كانت تعملها تاني يوم، معيشاني سي السيد مش مدياني فرصة أساعدها، اللهم لك الحمد والشكر الرزق مش فلوس بس، الرزق كمان في الزوجة".

وأكد إسماعيل فرغلي على أنه لم يتزوجها عن قصة حب، بل كان زواجها تقليدي، فقد تزوج منها بعد ابتعاده عن المزيكا، وسفره لآداء مناسك العمرة، وأن سبب نجاح زواجهما هو أن :" الطيبون للطيبات".

وفي سياق آخر، شارك إسماعيل فرغلي مؤخراً في مسلسل "العيلة دي"، وهو بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامي،محمد أبو داود، هايدي رفعت، ياسمين سمير، مها سلامة، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.