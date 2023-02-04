الشائعات تلاحق النجوم.. محمد أحمد عدوية ينفي تعرض والده لوعكة صحية جديدة.. كمال أبو رية يكشف حقيقة زواجه من نرمين الفقي

لم تكن شائعة إصابة أحمد عدوية، بوعكة صحية جديدة، أو وفاة سوسن بدر، أو رحيل صلاح السعدني، هي الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

أحمد عدوية

حرص موقع صدى البلد على الاطمئنان على صحة الفنان أحمد عدوية بعد تردد أنباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع أن والده تعرض لوعكة صحية.

ونفى محمد أحمد عدوية ما تردد من أنباء حول تعرض والده لوعكة صحية، مشيرا إلى أن الحساب الذي ينتحل اسمه غير خاص به وغير رسمي ونفى صلته به.

وأكد محمد أحمد عدوية، أن والده بصحه جيده وعاد لاستئناف نشاطه الفني من خلال حفل زفاف شارك في إحيائه معه أمس الخميس 2 فبراير.

يأتي ذلك بعدما ترددت شائعات حول تعرض الفنان أحمد عدوية، لوعكة صحية جديدة بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل 3 أيام، وتسببت في إلغاء حفل غنائي له.

وكتب حساب مزيف لـ المطرب محمد عدوية -نجل الفنان أحمد عدوية - عبر موقع التواصل الاجتماعي: «أرجوا من حضراتكم الدعاء .. بالشفاء للاستاذ أحمد عدوية».

سوسن بدر

في منتصف يناير 2023، ترددت شائعات عن وفاة، الفنانة سوسن بدر، عبر بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن سرعان ما خرجت نقابة المهن التمثيلية، ونفت هذه الشائعات، كما تعجبت سوسن بدر من الشائعة وقالت في تصريحات صحفية إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، فقد أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الأشهر الماضية بعد إنتشار شائعات مغلوطة حول وفاة الفنانة سوسن بدر ، أطلقتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن تبين عدم صلتها بالواقع.

وساهم في انتشار الشائعة، أنها جاءت بالتزامن مع اختفاء سوسن بدر عن السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات، إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدًا يوم 14 أكتوبر.

صلاح السعدني

وقبل أيام قليلة، انتشرت أنباء مغلوطة حول وفاة الفنان صلاح السعدني، ولكن سرعان ما تم نفسها من قبل نجله، ومن قبل نقابة المهن التمثيلية أيضًا.

وحول تلك الشائعات، علق الفنان أحمد السعدني على شائعات وفاة والده، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أبويا بخير الحمد لله.. إن شاء الله تنشل يا اللي كتبت إشاعة».

جورج وسوف

وفي الأسبوع الماضي، تداولت عدة مواقع إخبارية أخبار مجهولة المصدر حول تدهور الحالة الفنان جورج وسوف، الصحية بعد وفاة ابنه «وديع»، وذكرت هذه التقارير أنه تم احتجاز سلطان الطرب بالمستشفى بعدما أصيب بأزمة تنفسية بسبب صدمة وفاة ابنه.

وبعد ساعات من انتشار أخبار احتجاز جورج وسوف، في المستشفى، ظهر سلطان الطرب العربي، في صباح اليوم التالي في عزاء ابنه، وتحديدا يوم السبت الماضي 7 يناير.

وظهر جورج وسوف، في الصور الأولى من العزاء، يغلب عليه مشاعر الحزن، وسالت دموعه من خلف النظارة السوداء التي ارتداها، ما جعل إحدى المعزيات بالذهاب له لمواساته حتى لا ينهار.

ويعد هذا أول ظهور لـ جورج وسوف، بعد وفاة ابنه وديع، وانتشار أخبار مغلوطة حول تعرض «جورج» لوعكة صحية وتدهور حالته الصحية بسبب وفاة ابنه.

وبعد انتشار تلك شائعات تدهور الحالة الصحية لـ جورج وسوف، خرج الإعلامي اللبناني نيشان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc الفضائية، ونفى نقل سلطان الطرب للمستشفى، مؤكدا أن تلك الأخبار كاذبة ولا صحة لها.

رامز جلال

شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى.. هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال في نوفمبر 2022، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة.

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنانة نهال عنبر -مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية- لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الساعات الماضية.

وقالت نهال عنبر، إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بعدها نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

وتعد صورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور للأول بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى.

زواج نرمين الفقي وكمال أبو رية

انشرت الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي عدة مرات ومرات، حتى كان من بين تلك الشائعات زواجها من شخص مخالف لها في الديانة، وعلى الرغم من توضيحها حقيقة تلك الشائعات الإ أنها لم تتوقف حتى انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل عن زواجها من الفنان كمال أبو رية.

كمال أبو رية كشف حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا في أحد اللقاءات التليفزيونية على أنها اخت وصديقة وزميلة.

وأضاف كمال أبو رية: «قالوا كدة كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟ طب معملناش حفلة صغيرة كدة طيب؟»، مؤكدًا « نرمين اخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وانا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة».

اعتزال نداء شرارة

استنكرت الفنانة نداء شرارة، ما تردد قبل عدة أشهر، من أنباء غير صحيحة حول اعتزالها الغناء خلال الفترة الحالية.

وقالت نداء شرارة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لم تقرر الاعتزال وأنها متواجدة في مصر حاليا لإحياء حفل غنائي وتقديم أعمال فنية جديدة، وعلقت على هذه الأخبار قائلة: «مفيش الكلام ده والله».

يأتي ذلك بعدما صرحت دكتورة جيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى العربية، بأن الفنانة نداء شرارة لم تتواجد في حفلات المهرجان بسبب اعتزالها الغناء.

يأتي ذلك بعدما أكدت جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقي العربية السعودية -بحسب تصريحاتها- أنها حاولت التواصل مع الفنانة نداء شرارة إلا أنها علمت أنها اعتزلت الغناء نهائيا لذلك لا تتواجد هذا العام في المهرجان.

زهايمر عادل إمام

في أول ظهور له بعد شائعات إصابته بالزهايمر، نشرت صفحة اي تي بالعربي اول تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام يطمئن فيها محبيه.

وقال عادل إمام :" انا بخير وقاعد مع ولادي واحفادي في المزرعه ..وأصدقائي بيزوروني وببقي فرحان بيهم وفرحانين بيا".

اضاف عادل إمام “: ”بحضر حاليا لفيلم الواد وأبوه مع ابني محمد".

يأتي ذلك بعدما، كشف الإعلامي محمد الباز، الجدل مفاجأة صادمة لجمهور الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن عادل إمام لن يعود للتمثيل وقد أصيب ببعض أعراض ألزهايمر.

وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر النهار ": هناك حالة جدل مستمرة عن هل يستمر الفنان عادل إمام في التمثيل، منوهًا بأن عائلته تصر أن هناك عملاً قريباً يظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه من نجله محمد إمام واسمه «الواد وأبوه».

وأضاف :" الزعيم عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وأكد محمد الباز «عادل إمام عمره حاليا 82 عاما ؛ وعمل منهم حوالي ٦٥:عاما فهو بالطبع شقي في حياته وتعب ، ولابد ان ينهي حياته الفنية حاليا فهو نجمي المفضل ودخل الفن عن طريق جملة ".

باسم سمرة

قبل عدة أشهر، انتشرت شائعات وفاة الفنان باسم سمرة، عبر عدد من الصفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق باسم سمرة على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه عن الظهورعلى السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «أنا زي العفريت.. وأعوذ بالله من اللي بيروج الإشاعات دي»، موضحا أنه بصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل.

اعتناق دوللي شاهين للإسلام

نفت الفنانة دوللي شاهين، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول اعتناقها الإسلام، بعدما ظهرت في صورة قبل عدة أشهر وهي ترتدي الحجاب داخل مسجد.

وقالت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، هذه الصورة من كواليس مسلسل المماليك التي شاركت فيه مؤخرا، ولا صحة حول ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية.

وكانت دوللي شاهين نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب داخل مسجد، وذلك في أول أبريل 2022، ما فتح بابا للشائعات حول اعتناق الإسلام.

زواج أسماء جلال

كشفت الفنانة الشابة أسماء جلال حقيقة زواجها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت أسماء جلال عبر خاصية القصص القصيرة ستوري عبر حسابها على انستجرام و أكدت أسماء جلال أنها لم تتزوج وأن ما كتب وانتشر مجرد شائعات.

وقالت: "في إشاعة طلعت إني أتجوزت، معرفش امتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة، بس عموما محصلش لو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي.

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية تجميل

كما تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل قبل عدة أشهر، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.

وعلق الجمهور على شكلها منهم من يظن أنه مجرد فلتر لتغيير معالم وجهها، واخرين ظنوا أنها أجرت عملية تجميل لأنفها والشفاة.

وتبين من خلال الفيديو التي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.

شائعة وفاة الفنان دريد لحام

وفي يناير 2022، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنان السوري دريد لحام بعد انتشار شائعات وفاته، ما دفع الفنانة السورية تماضر غانم - رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين- بأن تكتب منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لنفي تلك الشائعات.

وكتبت تماضر غانم ، عبر فيسبوك: «الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة».

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى

وفي يناير 2022 أيضًا، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الزعيم عادل إمام ، بعد تداول أخبار غير دقيقة حول نقله للمستشفى.

ونفى الفنان الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، شائعات نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى ، مشيرًا إلى أن حالة الزعيم الصحية مستقرة وهو الآن في منزله.

كما استنكر المنتج عصام إمام - شقيق الزعيم عادل إمام - ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله للمستشفي، مؤكدًا أن ما تردد من شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجيها الدقة.

وقال شقيق عادل إمام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد.

وأعرب شقيق عادل إمام في تصريحاته، عن انزعاجه من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: «أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني».