سبق اتهامه في 5 قضايا.. ضبط كيلو ونصف حشيش بحوزة عاطل بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ا.ع» 29 سنة، عاطل، يقيم بمدينة سيدي سالم، سبق اتهامه في 5 قضايا، آخرها القضية رقم 24534 لسنة 2022م جنايات مركز سيدي سالم «مخدرات».

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي كيلو و 450 جراماً، ومبلغ مالي وسلاح أبيض «سكين»، وهاتف محمول.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2192 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة سيدي سالم.