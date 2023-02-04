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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان رباعي: إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، منذ قليل، بيانًا مشتركًا، قالوا فيه إن إيران لا تلتزم بتعهداتها وفقا لبنود الاتفاق النووي وإنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو.

وقال البيان إن إيران "قامت بتغييرات جوهرية على أجهزة الطرد المركزي، وتقرير الوكالة الذرية يشير أن إيران لم تف بالتزاماتها".

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تقرير الطاقة الذرية

وفي وقت سابق، نتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إيران لإجرائها تغييراً كبيراً غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي.آر6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.

وورد في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن "(رافائيل جروسي) المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) يشعر بالقلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود، في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً".

والثلاثاء، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يعتزم زيارة إيران في فبراير الجاري، لإجراء مباحثات "أساسية" تهدف إلى حمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية.

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وفي نوفمبر الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يحض إيران على التعاون "على نحو عاجل" مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم، التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، وقالت الوكالة إنها غير قادرة على ضمان سلمية برنامج إيران النووي، كما تؤكد طهران دائماً.

وأكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولاً لنسبة 60% في محطتها النووية فوردو، متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي، ومقتربة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

وفادت محطة "إس إن إن" التلفزيونية الإيرانية، بأن طهران ستبني أيضاً مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، أن "طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رسالة، ببدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع فوردو".

 

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