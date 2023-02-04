عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المحوجة بالعسل الأسود

المحوجة
المحوجة

تقدم الشيف عيمة حمدي طريقة عمل المحوجة بالعسل الاسود بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاقها .

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

نشرة المرأة والصحة : أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تناول الحبوب المنومة يصيب بمرض خطير.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بفستان مجسم

مقادير عمل المحوجة :
 


500 جرام دقيق =اربع أكواب دقيق.. كوب الشاي العادي
40 جرام تحويجة صفرا =2 ونص معلقه كبيرة
12 جرام جوز الهند = معلقة كبيرة جوز هند ناعم
40 جرام سمسم = تلت كوب سمسم
10 جرام حبه البركة = معلقة كبيرة حبه البركة
250 جرام زيت = كوب وربع زيت
30 جرام عسل اسود = تلت كوب
110 جرام سكر بودر = كوب سكر بودر 
10 جرام بيكينج بودر = معلقه كبيره بيكينج بودر

باكيت فانيليا


طريقة عمل المحوجة بالعسل الاسود


في وعاء مناسب نضيف كل المكونات الجافه مع بعض ونقلب كويس وأهم حاجه ننخل الدقيق والتحويجة علشان ما تتكتل مننا
ثم نضيف الزيت ونفرك العجينه كويس جدا لمدة 5 دقائق حتى نتأكد ان كل المكونات تجانست مع بعض
ونضيف العسل اخر حاجه
ونفركها كويس جدا
ندهن صاج بقليل من الزيت.. صاج مقاس 39 أو 40
نفردها في الصاج ونضغط عليها كويس جدا ونقطعها
وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 130 رف أوسط لمده 25 دقيقه.. نشغل الشوايه ٣ دقائق تاخد لون من فوق 
اول ما تطلع من الفرن نعيد تقطيعها مره اخرى ونتركها تبرد تماما ونحفظها في علب مغلفة بأكياس بلاستيك لتحتفظ بالقرمشة

حبة البركة جلسة تصوير نشرة المرأة والصحة مرض نرمين الفقي بوب طريقة عمل المحوجه بالعسل الاسود ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

مقابل 80 مليون يورو.. ليفربول يُرحب برحيل محمد صلاح.. تفاصيل

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بدون لحوم... طريقة عمل فطائر الجبنة والشبت

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية

جددي في مطبخك.. شاهد.. طريقة عمل فسنجون الدجاج للشيف تاليد مراد

طريقة عمل المافن بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

40 دولة تهدد بمقاطعة أولمبياد باريس 2024.. ما السبب؟

مقتل أمريكي في القصف الروسي على أوكرانيا

بريطانيا وأستراليا تستعدان للكشف عن خطط إنشاء الغواصات النووية

متى تبدأ الأيام البيض في رجب؟.. الإفتاء: بعد 45 دقيقة من الآن

50 تحت الصفر.. أمريكا تستعد لموجة صقيع تحدث مرة واحدة في الجيل

تامر حسني لـ أحمد عصام: صاحب عمري كنت حاسس اني بجوز ابني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ