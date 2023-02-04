طريقة عمل المحوجة بالعسل الأسود

تقدم الشيف عيمة حمدي طريقة عمل المحوجة بالعسل الاسود بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاقها .

مقادير عمل المحوجة :





500 جرام دقيق =اربع أكواب دقيق.. كوب الشاي العادي

40 جرام تحويجة صفرا =2 ونص معلقه كبيرة

12 جرام جوز الهند = معلقة كبيرة جوز هند ناعم

40 جرام سمسم = تلت كوب سمسم

10 جرام حبه البركة = معلقة كبيرة حبه البركة

250 جرام زيت = كوب وربع زيت

30 جرام عسل اسود = تلت كوب

110 جرام سكر بودر = كوب سكر بودر

10 جرام بيكينج بودر = معلقه كبيره بيكينج بودر

باكيت فانيليا



طريقة عمل المحوجة بالعسل الاسود



في وعاء مناسب نضيف كل المكونات الجافه مع بعض ونقلب كويس وأهم حاجه ننخل الدقيق والتحويجة علشان ما تتكتل مننا

ثم نضيف الزيت ونفرك العجينه كويس جدا لمدة 5 دقائق حتى نتأكد ان كل المكونات تجانست مع بعض

ونضيف العسل اخر حاجه

ونفركها كويس جدا

ندهن صاج بقليل من الزيت.. صاج مقاس 39 أو 40

نفردها في الصاج ونضغط عليها كويس جدا ونقطعها

وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 130 رف أوسط لمده 25 دقيقه.. نشغل الشوايه ٣ دقائق تاخد لون من فوق

اول ما تطلع من الفرن نعيد تقطيعها مره اخرى ونتركها تبرد تماما ونحفظها في علب مغلفة بأكياس بلاستيك لتحتفظ بالقرمشة