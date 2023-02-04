شواطئ مطروح تنتظر الإفراج عن رياضة الغوص لتنشيط السياحة

تعد رياضة الغوص احد أهم انواع السياحة على الشواطئ المصرية والتى استطاعت أن تجذب اعداد كبيرة للغوص في أعماق مياه الزرقاء الصافية والمناظر الطبيعية والشعاب المرجانية.

ورغم ما تمتلكه محافظة مطروح من مقومات طبيعية مميزة وسفن غارقة داخل أعماق البحر بالإضافة الى امتلاكها لمساحة كبيرة من الشواطئ الا ان شواطئها تفتقر الى رياضة الغوص ولا يوجد نادى للغوص.

يقول حمادة بشير من أهالى مطروح واحد مسئولى اللنشات البحرية ان شواطئ مطروح تفتقر الى وجود رياضة الغوص بها فلا يوجد نادى للغوص على غرار شرم الشيخ مما يفقد مطروح احد اهم انواع السياحة بها.

وأضاف أن مطروح تمتلك عددا من الشواطئ ومقومات طبيعية خلابة فى أعماق البحر والتىي إذا احسن استغلالها وتسليط الضوء عليها لأصبحت من أفضل المناطق فى مصر لجذب مثل هذا النوع من السياحة.

واشار انه تم فى وقتا سابقا بمطروح منذ ما يقرب من 9 سنوات كان هناك ناديا للغوص على شاطئ الباسنت بمدينة مرسي مطروح، مجهز بأحدث أجهزة الغوص، للاستمتاع بأعماق البحر الا ان ضعف التسويق والدعاية اللازمة تسبب فى غلق النادى.

وأوضح ان مطروح تستقبل كل عام السياحة الخارجية والداخلية والتى تبحث عن رياضة الغواص خاصة وان متعة الغوص تجذب اعداد كبيرة للتعرف على ما يحتوية اعماق البحار من صخور وانواع من الاسماك بالاضافة الى السفن الغارقة من الحرب العالمية الثانية.

وتسأل لماذا لا يتم طرح مثل هذه النوادى للاستثمار وعمل الدعاية اللازمة لها حتى تعمل على جذب اعداد كبيرة من السياحة الخارجية والداخلية مما يعمل على توفير فرص عمل خاصة وان موسم الصيف يعتمد عليه اهالى مطروحا فى توفير نفقات معيشتهم.