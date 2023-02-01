محافظ مطروح ورئيس الجامعة يحضران مناقشة رسالة ماجستير لأول "كفيفة"

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء يرافقه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على حضور مناقشة رسالة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة المقدمة من الباحثة أسماء نتعى محمد سليم، بعنوان فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي فى تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.



ووجه محافظ مطروح التهنئة للباحثة متمنيا لها التوفيق والنجاح موجها الشكر للمشرفين على الرسالة و لاعضاء اللجنة ،ومشيدا بإصرار الباحثة واجتهادها مع تقديم كل الدعم والرعاية كنموذج ايجابى ومشرف لابناء مطروح ،مع افتخار محافظة مطروح بابنتها أسماء متمنيا لها التوفيق.

بينما وجه رئيس جامعة مطروح الشكر لحرص واهتمام محافظ مطروح على الحضور ،مشيدا بالتعاون بين محافظة مطروح والجامعة كشركاء نجاح في كل خطوات التنمية ،مؤكدا على ان طموح الباحثة يمثل رسالة ايجابية عن التحدى كصاحبة همة لتكون من اهل القمة وصاحبة بصيرة واصرار وتسابق مع النفس من أجل كسب المعرفة.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير للباحثة من كل من ا .د هيام صابر صادق شاهين استاذ الصحة النفسية بكلية البنات بجامعة عين شمس ، والدكتور ابراهيم زكى الصاوى استاذ التربية الحركية وعميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، مشرفا والدكتور وليد السيد خليفة استاذ التربية الخاصة ورئيس قسم علم النفس التعليمى بكلية التربية بالدقهلية جامعة الازهر ،مشرفا ، والدكتورة هند اسماعيل امبابى استاذ علم نفس الطفل كلية التربية والطفولة المبكرة جامعة القاهرة.