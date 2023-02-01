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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يتفقد المعسكر الثقافي بمدرسة الأمل للصم والبكم

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال حضور فاعليات هذا انا

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح معسكر ( هذا أنا) الثقافي بمدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بحي الزهور شرق مدينة مرسي مطروح والذي تم تنظيمه تحت إشراف توجيه عام المكتبات وادارة التربية الخاصة وذلك بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

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وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المعسكر الثقافي يأتي ضمن  فعاليات نشاط اجازة منتصف العام الدراسى ويحمل اسم مبادرة "هذا أنا" تحت إشراف توجيه عام المكتبات والتى يشارك فيها طلاب ذوى الهمم مع أقرانهم من طلاب التعليم العام.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة والمعسكر دمج طلاب التعليم العام مع أقرانهم من  ذوي الهمم وتعليمهم لغة الإشارة لسهولة التعامل معهم  وتحقيق التفاعل المنشود مع ذويهم من طلاب الصم وضعاف السمع.

وأضاف أن المعسكر يشمل تنظيم ورش عمل متنوعة لتبادل  الخبرات بين طلاب ذوى الهمم وطلاب التعليم العام مشيراً أن ختام المعسكر سيشهد تنظيم  معرض ختامى لعرض أعمال الطلاب 

وكرم وكيل الوزارة الطلاب المشاركين في المعسكر مشيداً بالتنظيم المتميز والإعداد الجيد مؤكدا أن المعسكر الثقافي يأتي في إطار خطة الأنشطة التى يتم تنفيذها خلال إجازة منتصف العام الدراسي إيمانا من المنظومة التربوية أن القراءة تصقل شخصية الإنسان وتعد غذاء للروح وتنشيطا للذهن ومن أكثر مصادر المعرفة نفعاً للإنسان على مدار حياته.

وأشار مدير المديرية إلى استمرار  تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسي في ظل خطة تعليم مطروح لاستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.

وأضاف شحاته أن الأنشطة التربوية لها دور محوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات .

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