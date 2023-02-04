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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك جرثومة المعدة.. أكلات للتخلص من الألم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، بعض النصائح لعلاج الم جرثومة المعدة..

العلاجات المنزلية التي تساعد على التخلص من الم جرثومة المعدة المعدة ما يلي :-

·تناول كميّات كافية من الماء: يحتاج الجسم إلى الماء لهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، ويؤدي الجفاف إلى صعوبة عمليّات الهضم، ممّا يزيد من احتماليّة الشعور بألم في راس المعدة.

· تجنّب الإستلقاء: يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب، أو ألم في راس المعدة تجنّب الاستلقاء أو النوم لبضع ساعات على الأقل، وذلك لمنع ارتفاع الحمض في المعدة للأعلى ممّا قد يُسبب الحرقة.

· اتّباع حمية قليلة الألياف: عادةً ما تُستخدم هذه الحمية في حالات الإسهال، وتساعد على تسهيل عمليّة الهضم، والحصول على العناصر الغذائيّة اللازمة، وتتضمّن تناول الأرز، والخبز، والموز، وغيرها من الأطعمة.

· تجنّب الأطعمة الدهنيّة: بعض الأطعمة يصعب هضمها أكثر من غيرها، ممّا يزيد من خطر اضطراب المعدة، ويجب على أي شخص يعاني من ألم في المعدة تجنّب الطعام المقلي، والمالح، والدَسِم.

· الامتناع عن التدخين: لما للتدخين من تأثير في زيادة تهيّج الحلق، ممّا يساهم في اضطراب راس المعدة.

·الزنجبيل: لما للزنجبيل من تأثير مضادّ للغثيان، ومضادّ للالتهاب، ممّا يساهم في تهدئة راس المعدة.

· النعناع: يحتوي النعناع على المنثول في أوراقه، والذي يُعتبر مُسكّناً طبيعي للألم، ويُمكن استخدامه بعدّة طرق مثل إضافته للشاي، واستنشاق مُستخلص النعناع، وتناول الحلوى التي تحتوي على النعناع.

· شاي البابونج: يُعد شاي البابونج من مضادات الالتهاب التي تُساعد على تخفيف الألم الناتج عن تشنّج عضلات المعدة.

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