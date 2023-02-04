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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أين الوفاء.. كلب يقتل طفلة بريطانية داخل منزلها

كلب يقتل طفلة داخل
كلب يقتل طفلة داخل منزلها

في جريمة هزت المملكة المتحدة، لقت طفلة بريطانية في الرابعة من عمرها حتفها في هجوم مروع من كلبها المسعور داخل منزلها في ميلتون كينز.

هرعت الشرطة والمسعفون إلى منزل الطفلة في منطقة نيثرفيلد بالمدين بعد تقارير تفيد بأن كلبًا هاجم طفلاً في الحديقة الخلفية للمنزل.

وقالت شرطة وادي التايمز البريطانية بأن الطفلة توفيت في مكان الحادث بينما تم قتل الكلب على الفور.

أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن تعازيه للأسرة خلال مؤتمر صحفي وشكر خدمات الطوارئ على الاستجابة "السريعة والمهنية" في الحادث.

وبحسب ما ورد وصف السكان الحيوان بأنه كلب بولدوج أمريكي من سلالة عضلية معروفة بأنها تصبح عدوانية إذا لم تتعامل اجتماعيا أو تدريبها بشكل صحيح.

كانت الأسرة تمتلك الكلب منذ ستة إلى ثمانية أسابيع قبل الحادث، مما يشير إلى أنه تم شراؤه بالغًا ولم يعتاد على العائلة.

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