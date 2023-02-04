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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 أخضر بأكثر من نصف مليون ليرة..أسعار صادمة للدولار فى سوريا

صدى البلد

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، ببداية التعاملات لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبحسب وسائل إعلام قال مصرف سوريا المركزي في بيان قبل أيام إنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522.

وخسرت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الواحد يساوي 49 ليرة سورية.
ولا تتوافر بيانات حديثة عن التضخم في سوريا على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء، تعود أحدث البيانات المنشورة إلى نهاية عام 2020، وتظهر تصاعد التضخم السنوي في البلاد إلى 163.1%.

وقفزت أسعار المواد الغذائية بما يقارب من 12 ضعفًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى بلوغ سوريا المركز السادس عالميًا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

سعر الدولار 
ووسط هدوء حذر، استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء عند نحو 6850 ليرة للشراء، و6950 ليرة للبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم.
بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 695 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

اسعار اليورو

واستقر سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7472 ليرة للشراء، و7586 ليرة للبيع.

الليرة التركية 
ارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى 362 ليرة للشراء، و370 ليرة للبيع، مقابل 360 ليرة للشراء، و365 ليرة للبيع أمس.

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