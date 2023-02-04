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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر يقدم لزواره 28 كتابًا في تخصص العقيدة والفلسفة.. صور

زوار جناح الأزهر
زوار جناح الأزهر

يقدم جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره من الباحثين وطلاب العلم، من المتخصصين في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة، 28 كتابا، بأقلام عدد من كبار العلماء، أبرزهم عضد الدين الإيجي، وحجة الإسلام الغزالي، وإمام الحرمين الجويني، وفخر الدين الرازي، ونور الدين الصابوني، والحكيم الترمذي، والشيخ الخراشي، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، والأستاذ الدكتور حسن الشافعي، وغيرهم، وهي كالتالي:

1. "المواقف"، للعلامة النظار المتكلم عضد الدين الإيجي.
2. "هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني"، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
3. "تجريد مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري"، للإمام أبي بكر بن فورك.
4. "ابن رشد: منهجه وعقيدته"، بقلم أ.د. بركات عبد الفتاح دويدار، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
5. "أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب كانت"، بقلم د. قنديل محمد قنديل السيد.
6. "قياس الغائب على الشاهد في الفكر الإسلامي"، بقلم د. عبد العزيز المرشدي.
7. "موقف السعد التفتازاني من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية"، بقلم د. محمد عبد العزيز مشعل، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. 
8. "رسائل الحكيم: خمس رسائل من الحكيم الترمذي"، للدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
9. "التصوف المقارن"، بقلم د. محمد غلاب، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر.
10. "بيان الكسب"، لأبي عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي.
11. "الدرة الكلامية في أصول الدين الإسلامي"، بقلم د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
12. "العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن"، بقلم الشيخ محمد أبو زهرة، من كبار علماء الأزهر الشريف.
13. "جهود المدرسة الماتريدية في الرد على المعتزلة"، للدكتور محمد سالم الشحات.
14. "هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد" لحجة الإسلام الغزالي، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
15. "الأنوارُ القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة"، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي شيخ الجامع الأزهر.
16. "أثير الدين الأبهري وفلسفته في الإلهيات"، للدكتور ناصر محمد عطية، مدرس العقيدة والفلسفة، جامعة الأزهر.
17. "الأربعين في أصول الدين"، في مجلدين، للإمام فخر الدين الرازي.
18. "الكفاية في الهداية"، في مجلد كبير، للإمام نور الدين الصابوني.
19. "تأسيس التقديس"، في مجلد كبير، للإمام فخر الدين الرازي.
20. "قيمة الوحي المعرفية واختصاصه في نظر الفلاسفة"، للدكتور خالد إبراهيم حسب الله، الأستاذ بكلية أصول الدين بطنطا.
21. "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام"، للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل.
22. "نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية"، للدكتور يحي هاشم حسن فرغل.
23. "الدين والوحي والإسلام"، بقلم الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الجامع الأزهر.
24. "مداخل إلى العقيدة الإسلامية"، للدكتور يحي هاشم حسن فرغل.
25. "الإسلام عقيدة وشريعة"، للشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر.
26. "من نوادر المصادر- قانون التأويل"، لأبي حامد الغزالي.
27. "الأدلة المادية على وجود الله"، بقلم الإمام محمد متولي الشعراوي.
28. "موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين"، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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جناح الأزهر معر ض القاهرة الباحثين العقيدة الفلسفة الغزالي

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