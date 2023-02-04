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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت حاسس إني بجوز ابني.. تعليق تامر حسنى على صوره بزفاف أحمد عصام

تامر حسنى وعمرو دياب
تامر حسنى وعمرو دياب

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد مشاركته أمس فى حفل زفاف الفنان أحمد عصام، والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم. 

تامر حسنى 

وعلق تامر حسنى على عدد من الصور : “مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام والله كنت حاسس إني بجوز ابني .. ربنا يكرمك يا حبيبي أنت ومراتك، وبالنسبة للصور الجميلة دي أظن مهما علقت مش هعرف أوصف  جمال روحها وصدقها، عقبال الجميع”. 

يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.

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تامر حسني فى استاد الهوكي

وأحيا النجم تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا باستاد الهوكي بجانب المطرب أحمد شيبة لصالح إحدى الشركاتالخاصة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

حفل تامر حسني فى الشارقة

حرص الفنان تامر حسني، على مشاركة، جمهوره، مقطع فيديو من حفله الأخير بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية؛ والتي حققت إقبالًا جماهيريا كبيرا.

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