السعودية .. تعرف على طقس المملكة خلال شهر رمضان

أكّد عقل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني السعودي للأرصاد، أنه في أقل من شهر سيتم توديع فصل الشتاء.

وذكر العقيل في تصريحات له قائلا : إنه من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في شهر رمضان هذا العام، خاصة في نهايته، وبمرور السنوات سيكون رمضان أقرب إلى فصل الشتاء.

وأضاف: في الفترات الانتقالية يكون التذبذب في درجات الحرارة ما بين انخفاضٍ وارتفاعٍ، إضافة إلى تغير نشاط واتجاهات الرياح شمالاً وجنوبًا لذلك تحدث العواصف الرملية.

وأردف "العقيل": يُتوقع أن تكون هناك حالة مطرية علي السعودية في الأسبوع المقبل، لكنها ستكون سريعة وخفيفة.