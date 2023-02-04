السعودية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الداخلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة والباحة.

وقالت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي : كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.