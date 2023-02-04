توريد مليون و848ألف طن سكر.. التموين: سداد مستحقات المزارعين إلكترونيا خلال 15يوما

تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول ‏نسب توريد قصب السكر حيث أفاد التقرير الوارد إليه ‏وصول نسب التوريد إلي مليون و 848 ألف طن سكر منذ بدء ‏التوريد حتي الآن ، وأشار التقرير الوارد إلي سيادته أن هذه الكميات ‏الموردة أنتجت ما يقارب الــ 183998 طن سكر ، وأكد اللواء ‏عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ‏أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا الى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية هي ‏تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل أي عقبات للتوريد أمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين سريعا.

وأضاف البديوي ، أن الشركة تدفع ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يوما الكترونيا عبر ماكينات الصرف ‏او البنوك وهو ما يوفر علي المزارع الكثير من الوقت والجهد، ‏وأشار اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر ‏والصناعات التكاملية ان عمليات توريد قصب السكر تسير دون اي ‏معوقات وسط ثناء المزارعين بعد رفع أسعار التوريد هذا العام بناء ‏علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي 1100 جنيها ‏للطن بزيادة تصل الي 36% عن العام الماضي .‏