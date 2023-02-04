توريد مليون و848ألف طن سكر.. التموين: سداد مستحقات المزارعين إلكترونيا خلال 15يوما

تلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول نسب توريد قصب السكر حيث أفاد التقرير الوارد إليه وصول نسب التوريد إلي مليون و 848 ألف طن سكر منذ بدء التوريد حتي الآن ، وأشار التقرير الوارد إلي سيادته أن هذه الكميات الموردة أنتجت ما يقارب الــ 183998 طن سكر ، وأكد اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا الى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية هي تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل أي عقبات للتوريد أمامهم وسداد مستحقات الموردين سريعا.
وأضاف البديوي ، أن الشركة تدفع مستحقات المزارعين خلال 15 يوما الكترونيا عبر ماكينات الصرف او البنوك وهو ما يوفر علي المزارع الكثير من الوقت والجهد، وأشار اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ان عمليات توريد قصب السكر تسير دون اي معوقات وسط ثناء المزارعين بعد رفع أسعار التوريد هذا العام بناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي 1100 جنيها للطن بزيادة تصل الي 36% عن العام الماضي .