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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 400 شخص حاولوا اختراق الحدود وتحرك عاجل للأمن

ارشيفي
ارشيفي

تمكنت وزارة الداخلية السعودية خلال الأسبوع الماضي في ضبط نحو 16.3 ألف مخالف، منهم أكثر من 9.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.1 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، 2.8 ألف مخالف لنظام العمل.

وذكرت الوزراة السعودية في بيان لها ان إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة نحو 488 شخصاً، 63% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و7% من جنسيات أخرى.

وأوضحت أنه تم ضبط 17 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

وأشارت الوزارة السعودية  إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 24 ألف وافد، فيما تمت إحالة 16.6 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.5 ألف مخالف.

تحذير عاجل من الداخلية السعودية لمواطنيها

552 شخصا يحاولون عبور الحدود لداخل السعودية.. وبيان عاجل من وزارة الداخلية

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