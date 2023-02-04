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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة

وعانى الموسيقار حلمى بكر من أزمة صحيه فى الفتره الأخيرة  وبسببها دخل غرفة العناية المركزة وكانت قد تحسنت حالته ومن المفترض أن يخرج من المستشفى الا ان الحالة تدهورت مره أخرى وعاد إلى العناية المركزة. 


وترددت أخبار عن اقتحام المنتجة ليلى الشبح غرفة العناية المركزة المتواجد بها حلمى بكر وارادت التصوير معه وانه لم يرغب فى ذلك.. وانه قام بطرد راقصة شهيرة من الغرفة

وخرجت ليلى الشبح عبر حسابها على انستجرام وردت  على هذه الأخبار ووضحت حقيقة الأمر وقالت ، ان ما تردد ليس صحيحاً ، وانها على معرفة شخصية بالفنان والموسيقار منذ سنوات طويلة، وتولت توكيل محامي له بعد أزمته مع طليقته. 

وأشارت إلى إنها كانت ترافق حلمي بكر فى أزمته الأخيرة، ولكنها شعرت ان طليقته لا تريد تواجدها، وهو يرغب فى أن تتواجد ابنته بجانبه، لذلك انسحبت. 

وكشفت عن أن حلمي بكر انفعل على الراقصة هندية، ولكنه لم يطردها ، واكتفى برفض التصوير معها.. وذلك لأنها قامت بمهاجمته فى البرامج التليفزيونية. 


وعن تفاصيل الحالة الصحية لـ حلمي بكر قالت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان حلمي عاد إلى العناية المركزة مرة أخري بناءاً على قرار الاطباء بعد تعرضه إلى مضاعفات .

وأشارت إلى  أن الأطباء قرروا عودته الى العناية المركزة مرة أخري ، ومنع الزيارة عنه ، بعدما كان قد تم نقله إلى غرفة عادية .

وأوضحت أنه بعدما تم نقله إلى غرفة عادية بدأ فى استقبال الزوار ، وقد أرهق نفسه فى الحديث والانفعالات أثناء الحديث ، مما أدي الى تورم قدمه مرة أخري. 


وكشفت عن أنه يعاني من ضعف فى عضة القلب ، ولكن الحالة مستقرة بشكل عام
ونوهت إنها تحدث خلال الدقائق الماضية مع الطبيب المعالج ، وأكد لها ان تورم القدم بدأ فى التحسن .


وأوضح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية،فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان الملحن حلمي بكر كان من المفترض أن يغادر المستشفى منذ يومين ولكنه مصاب بـ"الكحة" ويعاني من بعض المشكلات الصحية البسيطة، ففضل الأطباء أن يظل يومين تحت عنايتهم للاطمئنان عليه.

وأكد أنه سيغادر المستشفى خلال يومين، ما لم يطرأ أي جديد على حالته ولكن الوضع مطمئن، وفق رأي الأطباء المكلفين بعلاجه. 


وكشف محمد فوزي مدير أعمال حلمي بكر، في تصريحات تليفزيونية ان الحالة الصحية لـ حلمى بكر جيدة وانه بخير  وتعافى من الأزمة الأخيرة بنسبة 90%. 


وأكد أن حلمى كان يعانى من مياه على الرئة، وكحة شديدة ودخل الرعاية المركزة وخرج
وطالب من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

أزمة حلمي بكر المنتجة ليلى الشبح الراقصة هندية رينال عويضة الموسيقار حلمي بكر

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