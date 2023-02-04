رجل متحول.. معلومات صادمة عن ملكة جمال الولايات المتحدة وشكلها الجديد

توجت كاتالونا إنريكيز بلقب ملكة جمال ولاية نيفادا لتصبح أول ملكة جمال متحولة جنسيا .

وأصبحت كاتالونا إنريكيز، الفائزة بلقب ملكة جمال ولاية نيفادا الأمريكية، أول متحولة جنسيا تشارك في المنافسة على لقب جمال الولايات المتحدة.

وجاءت مشاركة إنريكيز، البالغة 27 عاما، في المنافسة، بعد حصولها على لقب ملكة جمال ولاية نيفادا، حسب إذاعة «مونت كارلو» الدولية.



وصرحت إنريكيز، قائلة: «هذا النصر شرف عظيم خصوصا في شهر الفخر (احتفالات المثليين في العالم خلال يونيو سنويا)».

كاتالونا إنريكيز

وأوضحت: «لقد قلت للجنة التحكيم إني أمثل كل الفئات المهمشة في هذا البلد، بصفتي امرأة متحولة جنسيا من أصحاب البشرة الملونة وناجية من العنف الجسدي والجنسي، أصواتنا مهمة».

ومثلت إنريكيز ولاية نيفادا، في 29 نوفمبر الماضي في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، بمنافسة مع ممثلات سائر الولايات الأمريكية.

و فازت إنريكيز،حيث ستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون، إلا أنها لن تكون أول مشتركة متحولة جنسيا، حيث مثلت إسبانيا في 2018 أنخيلا بونسه المتحولة جنسيا.