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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قناة Aea تعلن مفاجأة بشأن نقل مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي .. اعرف التردد

صدى البلد

أعلنت قناة Aea عن مفاجاة بشأن إذاعة مباراة الأهلي  وسياتل ساوندرز الامريكي مساء اليوم .

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة :"  تنويه هام يرجي المشاركة سيتم بث مباراة الأهلي المصري نادي القرن الأفريقي مع سياتل الامريكي في كأس العالم للأندية بالتعليق باللغة الإنجليزية وسيتم نشر أي تحديث عبر صفحتنا الرسمية تابعونا ".


تردد قناة Aea:

تنقل قناة aea نايل سات، العراقية مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وجاء تردد قناة Aea كالتالي:

تردد قناة aea نايل سات هو: 11636.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.
ولا توجد قناة مفتوحة، تنقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، سوى قناة Aea العراقية، فيما تبث شبكة قنوات SSC السعودية، والرياضية المغربية، مباريات البطولة.

 


هشجع الأهلي علشان يخسر .. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

اثارت  الإعلامية ياسمين الخطيب،  الجدل بمنشور جديد  لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ياسمين الخطيب: «مانشجعهوش إزاي!.. يا خبر!.. هانشجع الأهلي طبعاً عشان يخسر».

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في مدينة طنجة بالمغرب، بالدور الثاني لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة و08:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر، أن تبث مباراة الأهلي ضد سياتل أيضًا عبر قنوات: المغربية الرياضية وقناة SSC الرياضية السعودية.

قناة Aea الأهلى سياتل الأمريكي مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

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