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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني : الدولة لديها خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطيران بالكامل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب، أن مصر للطيران فى فترة ماضية وتحديدًا من 2010 وحتى 2015 كان بها مشكلات كثيرة، وترتيب مصر فى التصنيفات انخفض، ولكن بعد 2015 وبتوجيهات القيادة السياسية عادت مصر لـ التقدم.

 

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وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر للطيران تعتبر من أقدم شركات الطيران فى العالم، ومن أولى الشركات فى إفريقيا.

ولفت إلى أن الدولة حريصة على أن يظل الطيران فى المقدمة، وأن الدولة لديها خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطيران بالكامل، وأن الجميع يلاحظ التغيرات التى تحدث فى السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن ما حدث من طرق جديدة قامت بها الدولة كان لها تأثير إيجابي على قطاع الطيران، معلقًا :" اللى رايح أو راجع أصبح لا يستغرق وقت طويل مثل الماضي".

 

السياحة الطيران مجلس النواب عضو مجلس النواب

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