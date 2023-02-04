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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال جولته بمحافظة الشرقية

وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنشاء وحدات متابعة مرضى السكر بجميع المنشآت الطبية

صدى البلد

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمشروع إنشاء مركز علاج الأورام الجديد، بمستشفى الأحرار التعليمي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بمحافظة الشرقية، والذي قد بدأ تشغيله تجريبًا في 19 أكتوبر 2021، مؤكدًا على أهميته الكبيرة في خدمة المرضى المصابين بالأورام السرطانية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى الأحرار التعليمي، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضمن جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، للاطلاع على معدلات التطوير والإنجاز بالمشروعات الصحية الجارية، والعمل على تذليل أي عقبات وتحديات قد تواجه سير العمل بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، اطلع على الرسومات الهندسية لمشروع إنشاء مركز علاج الأورام، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية من خطة التطوير والتي ستبدأ خلال الفترات المقبلة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى، من مشروع مركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار التعليمي، تشمل (المعجل الخطي والعلاج الإشعاعي، جهاز المحاكي المقطعي، وحدة التخطيط الإشعاعي، وحدة العلاج الكيماوي، وحدة تحضير العلاج الكيماوي، العيادات الخارجية، فيما تشمل المرحلة الثانية (مركز جراحات الأورام، رعايات أورام، داخلي أورام) وذلك بتكلفة تقدر بـ 150 مليون جنيه.

وتابع أن الوزير، استكمل جولته بالمرور على وحدة القسطرة، ووحدة متابعة مرضى السكر، حيث أشاد بانتظام العمل بهما، ووجه بالتوسع في إنشاء مثل هذا النموذج المميز بجميع المنشآت الطبية، لتقديم أفضل متابعة صحية لمرضى السكر، كما تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، وحرص على زيارة المرضى في الأقسام الداخلية للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومدى حصولهم على خدمة صحية ذات جودة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع نسب الترددات بالمستشفى، والتي بلغت في قسم الاستقبال 118 ألفا و288 حالة، بالإضافة إلى 250 ألفا و 736 حالة بالعيادات الخارجية، كما استقبل قسم الأشعة 112 ألف حالة، وقدم خدمات تنوعت ما بين أشعة (عادية، ماموجرام، رنين، دوبلر، موجات فوق صوتية، رسم قلب، مقطعية، المسح الذري)، علاوة على إجراء أكثر من 5 آلاف حالة منظار، وإجراء 115 ألفا و197 عملية جراحية، و146 عملية قلب مفتوح و213 قسطرة قلبية، مؤكدا أكد أهمية مستشفى الأحرار التعليمي الذي يعمل بطاقة 450 سريرا، تشمل أسرة (الداخلي، الرعاية، الحضانات، الاستقبال).

ورافق الدكتور خالد عبدالغفار خلال جولته، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، زار خلالها عدة منشآت طبية شملت (مركز طب أسرة سعود، نقطة إسعاف سعود، مستشفى الحسينية المركزي، فاقوس المركزي، أبو كبير المركزي، ههيا المركزي، كبد ههيا).

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