تحت 14 سنة.. انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين بكفر الشيخ

انطلقت بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للبنين على ملعب نادى ميت علوان بكفر الشيخ، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً والمقامة حتى 8 فبراير الجاري، ضمن بطولات الاتحاد المصري لكرة السلة ويشارك بالبطولة أندية "الزمالك، سموحة، الشمس، جزيرة الورد، ميت علوان".

كما يشارك بها منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لكرة السلة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وانتهت المباراة الأولى التي جرت بين فريقي نادى جزيرة الورد والمنتخب القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لصالح جزيرة الورد، من جانبه رحب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بجميع الفرق المشاركة في البطولة في دورها التمهيدي والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة على أرض المحافظة، لأول مرة في تاريخ البطولة تحت 14 سنة للبنين.



كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تفخر بمشاركة اللاعب أدهم وسيم بشتة، إبن كفر الشيخ ضمن لاعبى المنتخب المشارك بالمنافسة، مشيراً إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة فى حصد البطولات على المستوى المحلي والدولى وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة.



جدير بالذكر أن منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى تحت 16 سنة، يشارك ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدى بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13فبراير لعام 2023 ويشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم "نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن علي، يوسف بدير، حمزه شوكت" كما أوضح أن مدربى المنتخب أيضاً من أبناء المحافظة وهم كابتن خالد جمال وكابتن أحمد العطافى.

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