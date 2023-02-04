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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تنفي وجود إصابات مرضية أو حشرية مؤثرة على محصول القمح

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة ، أنه تم إقامة 9432 حقلا ارشاديا لمحصول القمح منزرعة في مساحة 23624 فدان بالتعاون مع قسم بحوث القمح ومشروع ترشيد استخدام المياه في الري التابع لجهاز تحسين الأراضي ومشروع تطوير الري الحقلي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي  بضرورة الاهتمام بالحقول الارشادية والتوسع في نشرها بجميع قري مصر لتصبح منارة لتوعية المزارعين وتعريفهم بالأصناف والأساليب الزراعية الحديثة التي تعطي أعلى إنتاجية وتوفر المياه المستخدمة في الري


‏وقال د حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي إن زراعة هذا العدد من الحقول الإرشادية للقمح هذا العام يعد غير مسبوق ولم يحدث من قبل وجاري المتابعة لهذه الحقول في جميع المحافظات.


‏واضاف "الحمادي" أنه بالتنسيق بين د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة  ‏والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي قامت لجنة مشتركة.


و‏تضم د خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية ، د عاطف شاهين رئيس قسم أمراض القمح ، د سيد السرند من معهد وقاية النبات والإدارة المركزية للإرشاد ‏بمتابعة للحقول الإرشادية بمحافظة الغربية والتي يصل عددها حوالي 690 حقلا منزرعة في مساحة 1388 فدان (370 حقل إرشادي بالتعاون مع الحملة القومية للقمح +320 حقل إرشادي بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي)  حيث قامت اللجنة بالمرور علي زراعات القمح والحقول الإرشادية.


وأكد "الحمادي" عدم جود إصابات  مرضية أو حشرية مؤثرة وأن النمو الخضري للقمح في حالة جيدة.


كما تم المرور علي المحاصيل الأخري التي تشتهر بها محافظة الغربية كالبصل والبسلة والكتان والبنجر وعقد لقاءات متعددة مع المزارعين في مركزي قطور وطنطا للاستماع إلي ملاحظاتهم واستفساراتهم والرد عليها.

الزراعة القمح البصل الغربية الكتان وزارة الزراعة

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