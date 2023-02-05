أخبار التعليم|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية على صدى البلد .. رضا حجازى ناعيًا شريف إسماعيل: عزاؤنا لأسرته.. ربنا يرحمه..خلية نحل تظهر بجوار القمر الليلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التربية والتعليم ناعيًا شريف إسماعيل: عزاؤنا لأسرته.. ربنا يرحمه

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بياناً نعى خلاله الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية .

وزير التعليم العالي ينعي رئيس وزراء مصر السابق

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و رؤساء الجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، فقيد مصر الراحل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة ، ورئيس لجنة المراجعة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، جزاء ماقدم لمصر من خالص الجهد والعطاء من أجل رفعة الوطن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية على صدى البلد .. الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس .. حصل موقع صدى البلد الآن نسخة خاصة منها لإتاحتها لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسماعيلية.

خلية نحل تظهر بجوار القمر الليلة.. شاهد ولا تفوت الفرصة

تزين سماء مصر، الليلة، بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الطلاب الفائزين بميداليات في بطولة التايكوندو

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين بميداليات في بطولة الجامعات المصرية للتايكندو التي استضافتها جامعة حلوان خلال الفترة من ٣٠ يناير إلى الأول من فبراير ٢٠٢٣ وكانت النتائج كما يلي؛ حصل علي المركز الأول والميدالية الذهبيه كلا من:

بالخطوات.. حقوق القاهرة تعلن عن تقديم طلب الالتماس على النتيجة بشكل إلكتروني

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات للفرقة الأولي والثانية ابتداء من اليوم ولمدة عشرة ايام على ان يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

الجامعة الأمريكية: رفعنا نسبة الدعم إلى 45 مليون دولار قبل بداية الفصل الدراسي

قالت رحاب سعد الدمياطي المتحدث الإعلامي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة دائما ما تحرص علي مساندة طلابها وتقدم لهم يد العون حتي يكونوا قادرين علي استكمال دراستهم وتحاول جاهده ازالة اي معوقات أو صعوبة تواجه الطلاب وذلك بهدف التسهيل على الطلاب ودعمهم في طريق الحصول على فرص تعليمية أفضل.