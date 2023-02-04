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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. حملات لردع المتاجرين بأقوات وصحة المواطنين

حملات مستمرة لردع
حملات مستمرة لردع المخالفين والمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة ال

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات مستمرة لردع المخالفين والمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين بالبحيرةً
حملات مستمرة لردع المخالفين والمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين بالبحيرةً
حملات مستمرة لردع المخالفين والمتاجرين بأقوات وصحة وسلامة المواطنين بالبحيرةً

 وإستكمالاً لسلسلة الضربات التموينية الرادعة ضد المتاجرين بأقوات وصحه وسلامة المواطنين 
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملة مكبرة بمركز ومدينة أبو المطامير أسفرت عن ضبط 110 طن مخللات بمصنع غير مرخص وغير حاصل على سجل صناعى يقوم بتصنيع المخلل داخل أبيار أسفل الأرض بطرق غير صحيه.

وكانت الحملة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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