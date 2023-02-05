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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

أوسم رجل في العالم
أوسم رجل في العالم

من قال أن الجمال مسألة جاذبية وسحر؟ بل هو مسألة حسابية قديمة تقوم على عدة أسس وعلى مقياسها حصل النجم «ريجي جين بيج» على لقب أوسم رجل في العالم، و«جودي كومر» على لقب الأجمل بين النساء.

وفقًا للعلم، يتمتع «ريجي جين بيج» و«جودي كورنر» بمظهر قريب من الكمال، يقول جراح التجميل البريطاني «جوليان دي سيلفا» أن اختيار أوسم رجل في العالم وأوسم امرأة، نتيجة لمعادلة تستند إلى طريقة حسابية قديمة.

كل ذلك يصنع "معيارًا" آخر للجمال لن يتناسب بالتأكيد مع أذواق الجميع.

فالمتعارف عليه عند البشر اليوم هو أن الوجه "المثالي"، لا ينبغي أن يحتوي على عيوب ولا علامات تقدم في العمر، فيعملون على الاعتناء به حتى من سن العشرين، ونتيجة لذلك ظهرت حقن توكسين البوتولينوم، الفيلر والبوتوكس.

وعلى هذا النحو، تستمر الكليشيهات عميقة الجذور حية دون الأخذ بعين الاعتبار فكرة نسب الوجه وتناسقه، والتي تعزز فكرة أن هناك شيء يدعى الجمال "المثالي"، والذي يجب تحققه في الشخص قبل وصفه بالوسيم.

 

معادلة حسابية لقياس الجمال 

دي سيلفا الذي يرأس مركز الجراحة التجميلية للوجه المتقدمة في لندن، يركز بشكل خاص على هذه الفكرة.

وللقيام بذلك، يعتمد على طريقة حسابية قديمة تسمى "النسبة الذهبية"، ممثلة بالحرف اليوناني "فاي" تكريما للنحات اليوناني فيدياس، الذي استخدمه لتزيين البارثينون (وهو رمز الكمال).

تستخدم هذه "النسبة الذهبية" الشهيرة، والمعروفة أيضًا باسم "النسبة الإلهية" لتحديد النسبة "المثالية" النظرية بين الأجزاء والكل.

من المفترض أن تحدد النظرية الحسابية - بموضوعية وبشكل مؤكد - الوجوه ذات النسب الأكثر تناغمًا، وبعبارة أخرى، الأجمل، وذلك وفقًا للمثالية الجسدية التي تخيلها الإغريق القدماء منذ سنوات عديدة.

كل عام، بناءً على هذه الطريقة الحسابية، يشارك دي سيلفا تصنيفًا للرجال والنساء الذين يقتربون من الكمال من حيث الجمال.

بعد سنوات من التفوق، تجاوز النجم ريجي جين بيج هذا العام روبرت باتينسون وفاز بلقب أوسم رجل في العالم بنسبة 93.65%.

بينما هبط نجم فيلم Twilight الشهير إلى المركز السادس بنسبة 92.15٪ - وهي درجة لم تتغير منذ العام الماضي - لكنها كانت أقل من نسبة بيج.

كما تجاوز باتينسون كريس هيمسورث (93.53٪) ومايكل بي جوردان (93.46٪) وهاري ستايلز (92.3٪) وجود بيلينجهام (92.22٪).

 

تساؤلات أثارتها النظرية

ومع ذلك، يبدو أن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح، فلماذا لم يظهر بيج على الرغم من شهرته في قائمة العام الماضي ، بين أوسم الرجال في العالم مثل جوردان أو هيمسوورث؟.. قد يعني هذا أن الجمال - أو ملامح الوجه - تتطور بمرور الوقت، أو ربما مع الجراحة التجميلية؟.

والغريب أن الترتيب يظل قصيدة حقيقية للجمال البريطاني، فلم يُدرج مثلا أي شخص فرنسي في القائمة، وهذه ليست الجنسية الوحيدة التي تم التغاضي عنها في هذه الصورة المفترضة للكمال، وبالتالي فهي مستبعدة نظريًا من أي نموذج للجمال.

أوسم رجل في العالم ريجي جين بيج معيار الجمال دي سيلفا أوسم رجل أوسم امرأة جراحة التجميلية

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