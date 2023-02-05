التجمع يعقد دورته التثقيفية لاتحاد الشباب التقدمي حول تاريخ الأحزاب.. صور

نظم حزب التجمع دورة تثقيفية لاعضاء اتحاد الشباب التقدمي أمس السبت بمقر الحزب وحصل الشباب علي محاضرتين الاولي تحت عنوان تاريخ الاحزاب وفي القلب منها حزب التجمع واتحاد الشباب وكان المحاضر السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع.

كما قاد محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع المحاضرة الثانية تحت عنوان التفكير العلمي.

وقال السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع إن حزب التجمع يدافع عن حقوق العمال والفلاحين والطبقة الوسطي والمهمشين، لافتا إلى أن الحزب تأسس من أعضاء اشتراكيين وقوميين وناصرين ورجال دين مستنيرين.

وأضاف عبدالعال خلال المحاضرة الاولي إن الحزب وشبابه ناضلوا ضد جماعة الاخوان الارهابيه منذ اليوم الاول ونظموا مظاهرة حاشدة تحركت من الحزب الي ميدان التحرير للمطالبة باسقاط حكم المرشد، مؤكدا ان هذه المظاهرة هي الاولي ضد الارهابين.

وفي ذات السياق حذر محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع من الفكر العشوائي والخرافي، لافتا الي ان التفكير العلمي هو طريق الشباب لمقاومة الرجعية والشائعات ومواجهة الفكر الظلامي.

وبدوره قال فتحي أبو زيد أمين العمل الجماهيري إن الدورة التثقيفية ستنتقل لكل المحافظات، لافتا إلى أن الدورة الأولى تعقد حاليا مركزيا لمدة شهر وستنتهي في شهر مارس.

وأكد أبوزيد أن شباب التجمع يستعدون للعمل الجماهيري من خلال الانتشار في المؤسسات الشبابيه وتنظيم عدد من الفاعليات الثقافية.